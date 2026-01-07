L’Ue tace davanti al Venezuela | non ci vorrà molto perché il piano imperialista di distruzione dell’Europa si concluda

L'Unione Europea mantiene un atteggiamento di neutralità rispetto alla situazione in Venezuela, senza interventi evidenti. Nel contesto internazionale, le dinamiche cambiano rapidamente, come evidenziato dalla recente evoluzione della politica estera degli Stati Uniti, che sembra oscillare tra approcci differenti. Questa incertezza influisce sulla stabilità delle relazioni globali e solleva interrogativi sulle strategie future delle principali potenze mondiali.

di Giovanni Muraca Fino a qualche giorno fa gli Usa sembravano davvero prendere una direzione “isolazionista”, ma cambiato l’anno, cambiati ancora una volta gli scenari. Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio Nicolás Maduro e sua moglie sono stati catturati e arrestati durante un bombardamento a Caracas con l’imputazione del reato di “narcoterrorismo”. Il Venezuela è il paese con le maggiori riserve di petrolio rispetto agli Usa: ad agosto 2025 la riserva venezuelana registrava quota 303 miliardi di barili davanti a Arabia Saudita e Iran. Gli States, nello stesso periodo, erano a 74 mld di barili (nonostante sia il maggior produttore mondiale). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

