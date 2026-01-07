L' Ue stanzia 45 miliardi per gli agricoltori per spingere Meloni a votare a favore del Mercosur

Da today.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Unione Europea ha annunciato un investimento di 45 miliardi di euro destinato agli agricoltori, con l’obiettivo di sostenere il settore e favorire l’approvazione dell’accordo con il Mercosur. Questa misura economica sembra mirata a incentivare la decisione della premier Giorgia Meloni di sostenere l’intesa, evidenziando l’importanza di un sostegno finanziario per le politiche agricole italiane nell’ambito delle relazioni europee.

A spingere la premier Giorgia Meloni a garantire il via libera all'intesa sul Mercosur è stata una promessa economica avanzata dall'Unione Europea. Dopo mesi di dubbi, Palazzo Chigi sembra voler sposa il progetto caro a Ursula Von der Leyen (e inviso alla Francia di Emmanuel Macron). Il segnale. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: L’Ue stanza 45 miliardi in più per gli agricoltori e punta al si dell’Italia al Mercosur. Meloni canta vittoria

Leggi anche: L’Ue stanza 45 miliardi in più per gli agricoltori e punta al sì dell’Italia al Mercosur. Meloni canta vittoria

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

L’Ue stanza 45 miliardi in più per gli agricoltori e punta al sì dell’Italia al Mercosur; Ue: la Groenlandia non si tocca; Pac, in arrivo 45 miliardi in più dall’UE. Nesci esulta: Vittoria per gli agricoltori calabresi; L’Ue stanza 45 miliardi in più per gli agricoltori e punta al si dell’Italia al Mercosur Meloni canta vittoria.

ue stanzia 45 miliardiL’Ue stanza 45 miliardi in più per gli agricoltori e punta al sì dell’Italia al Mercosur. Meloni canta vittoria - Per l’Italia, secondo Lollobrigida "il conto segna +10 miliardi di euro all’agricoltura2. ilfattoquotidiano.it

ue stanzia 45 miliardiVon der Leyen, 45 miliardi in più per gli agricoltori nel bilancio 2028-34. Ai danni della politica di coesione - Esulta l'Italia, che ora è però chiamata a farsi da parte sul sì all'accordo di libero scambio con il Mercosur ... eunews.it

ue stanzia 45 miliardiUe, von der Leyen apre agli agricoltori: da Bruxelles accesso immediato a 45 miliardi per la Pac e risorse anti-crisi raddoppiate - La Commissione promette di rafforzare il sostegno agli agricoltori in una lettera ai presidenti di Cipro e del Parlamento Ue. milanofinanza.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.