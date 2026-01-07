L' Ue stanzia 45 miliardi per gli agricoltori per spingere Meloni a votare a favore del Mercosur
L'Unione Europea ha annunciato un investimento di 45 miliardi di euro destinato agli agricoltori, con l’obiettivo di sostenere il settore e favorire l’approvazione dell’accordo con il Mercosur. Questa misura economica sembra mirata a incentivare la decisione della premier Giorgia Meloni di sostenere l’intesa, evidenziando l’importanza di un sostegno finanziario per le politiche agricole italiane nell’ambito delle relazioni europee.
A spingere la premier Giorgia Meloni a garantire il via libera all'intesa sul Mercosur è stata una promessa economica avanzata dall'Unione Europea. Dopo mesi di dubbi, Palazzo Chigi sembra voler sposa il progetto caro a Ursula Von der Leyen (e inviso alla Francia di Emmanuel Macron). Il segnale. 🔗 Leggi su Today.it
