L’Ue non è più difendibile | chi ancora pensa che rappresenti la libertà forse si è scordato qualcosa

L’Unione Europea sta affrontando crescenti critiche per le sue scelte e politiche, che evidenziano una perdita di quella fiducia che un tempo la contraddistingueva come baluardo di libertà e diritti. La realtà quotidiana e gli eventi recenti mostrano come l’Europa sembri sempre più distante dai principi di solidarietà e tutela delle libertà fondamentali, lasciando spazio a dubbi sulla sua capacità di rappresentare ancora quei valori.

La libertà non è star sopra un albero. e men che meno quello dell’Europa di oggi. Sarebbe un dato evidente a tutti, confermato giorno dopo giorno da una crudele indifferenza mascherata da realpolitik, vedi anche solo il caso delle Ong cacciate da Gaza a cui viene impedito di soccorrere i palestinesi per ordine del governo israeliano. Per non dire, soprattutto, del folle piano – beffardamente rinominato ‘Readiness 2030’ – a spendere appunto con Prontezza 800 miliardi di euro per il riarmo, a fronte del solito rigore Ue sui bilanci nazionali, con il riverbero di tagli spietati al welfare e di una drastica riduzione dei finanziamenti anche per la cultura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Ue non è più difendibile: chi ancora pensa che rappresenti la libertà forse si è scordato qualcosa Leggi anche: Di Gennaro interpreta lo sfogo di Conte: «Forse si aspettava qualcosa in più». Ecco come si risolverà la questione Leggi anche: L’Ue ha “scordato” i dazi, Trump (e la Cina) invece no La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ho pensato a lungo se scrivere questo post , se inserirmi alche io al coro di voci che parlano di questa faccenda ma alla fine ha vinto l’affetto sincero e la riconoscenza che provo per quest’uomo ! Eh sì perché @alfosignorini per me ha fatto tanto e io gli sarò et - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.