Luca Carboni in concerto con Rio ari o live allo Zoo music fest di Pescara

Da ilpescara.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 1° agosto, Pescara ospiterà Luca Carboni in concerto allo Zoo Music Fest, con il suo tour “Rio ari o live”. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo i brani dell’artista, noto per la sua capacità di coniugare melodie coinvolgenti e testi curati. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica italiana, in una location all’aperto che favorisce un’esperienza musicale autentica.

Il prossimo sabato 1° agosto Pescara si preparerà per accogliere Luca Carboni. Il cantautore si esibirà in occasione dello Zoo music fest con il tour “Rio ari o live”.Dopo l’attesissimo grande ritorno di Luca Carboni alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, l’artista bolognese ha annunciato. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Leggi anche: Luca Carboni in concerto al porto turistico con "Rio Ari o Live"

Leggi anche: Luca Carboni arriva anche a Roma con una nuova data di “Rio Ari O Live”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Luca Carboni al Musart Festival di Firenze. Prevendite aperte; Luca Carboni in concerto al Musart Festival 2026: appuntamento il 24 luglio al Parco di Pratolino; I concerti di gennaio da non perdere; Luca Carboni in concerto al porto turistico con 'Rio Ari o Live'.

luca carboni concerto rioLuca Carboni in concerto al porto turistico con "Rio Ari o Live" - L'evento è in programma sabato 1 agosto al porto turistico di Pescara per lo Zoo Music Fest. ilpescara.it

luca carboni concerto rioLuca Carboni al Musart Festival di Firenze - Venerdì 24 luglio 2026, alle ore 21, il Parco Mediceo di Pratolino ospiterà il concerto "Rio art o live" di '''Luca Carboni''' per il Musart Festival. nove.firenze.it

luca carboni concerto rioLuca Carboni il 14 luglio a Cervia, prevendite già aperte - Luca Carboni torna a esibirsi dal vivo, con un tour estivo che toccherà anche Cervia come unica tappa dell'Emilia- ravennaedintorni.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.