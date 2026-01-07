Luca Carboni in concerto con Rio ari o live allo Zoo music fest di Pescara
Il 1° agosto, Pescara ospiterà Luca Carboni in concerto allo Zoo Music Fest, con il suo tour “Rio ari o live”. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo i brani dell’artista, noto per la sua capacità di coniugare melodie coinvolgenti e testi curati. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica italiana, in una location all’aperto che favorisce un’esperienza musicale autentica.
Il prossimo sabato 1° agosto Pescara si preparerà per accogliere Luca Carboni. Il cantautore si esibirà in occasione dello Zoo music fest con il tour “Rio ari o live”.Dopo l’attesissimo grande ritorno di Luca Carboni alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, l’artista bolognese ha annunciato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Luca Carboni in concerto al porto turistico con "Rio Ari o Live"
Leggi anche: Luca Carboni arriva anche a Roma con una nuova data di “Rio Ari O Live”
Luca Carboni al Musart Festival di Firenze. Prevendite aperte; Luca Carboni in concerto al Musart Festival 2026: appuntamento il 24 luglio al Parco di Pratolino; I concerti di gennaio da non perdere; Luca Carboni in concerto al porto turistico con 'Rio Ari o Live'.
Luca Carboni in concerto al porto turistico con "Rio Ari o Live" - L'evento è in programma sabato 1 agosto al porto turistico di Pescara per lo Zoo Music Fest. ilpescara.it
Luca Carboni al Musart Festival di Firenze - Venerdì 24 luglio 2026, alle ore 21, il Parco Mediceo di Pratolino ospiterà il concerto "Rio art o live" di '''Luca Carboni''' per il Musart Festival. nove.firenze.it
Luca Carboni il 14 luglio a Cervia, prevendite già aperte - Luca Carboni torna a esibirsi dal vivo, con un tour estivo che toccherà anche Cervia come unica tappa dell'Emilia- ravennaedintorni.it
Cari/e colleghi/e, domani si riprende. Sostituiamo il ritornello de "I giardini di marzo" di Lucio Battisti (Che anno è, che giorno è) con "Ci vuole un fisico bestiale" di Luca Carboni, magari rivisitata da noi.. Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della Vit - facebook.com facebook
Buon 2026 da Sky Sport sulle note di Cesare #Cremonini e Luca #Carboni. VIDEO #SkySport x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.