Nel 2025, l’Asst di Lecco ha registrato l’addio di 52 professionisti sanitari tra medici, farmacisti, microbiologi e psicologi, a causa di pensionamenti e trasferimenti. Questa perdita di personale rappresenta una sfida importante per i servizi sanitari della zona, influendo sulla continuità e sulla qualità dell’assistenza. La situazione richiede attenzione per garantire un adeguato sostegno alle strutture e ai pazienti coinvolti.

Lecco, 7 gennaio 2025 – Un’emorragia di camici bianchi. Sono 52 i medici, i farmacisti, i microbiologi e gli psicologi che nel 2025 hanno lasciato i reparti, i poliambulatori, i servizi territoriali, i dispensari e i laboratori dell’Asst di Lecco. Alcuni se ne sono andati perché hanno maturato i requisiti per la pensione o per raggiunti limiti di età; altri perché si sono trasferiti in altre strutture; alcuni perché non hanno saputo resistere al richiamo di cliniche private; altri ancora perché il loro contratto a tempo determinato è scaduto. Le figure che si sono perse . Si va dai nefrologi agli urgentisti dei Pronto soccorso, dai cardiologi ai chirurghi di diverse specializzazioni, come chirurgia generale, toracica, vascolare, plastica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Sos camici bianchi suona sempre in corsia: fra pensionamenti e trasferimenti nella Ast di Lecco addio a 52 medici

