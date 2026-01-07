L' outfit regale di oggi | Letizia di Spagna il primo look dell' anno? Gonna lunga e camicia bianca una delle sue combinazioni preferite

Da vanityfair.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il primo appuntamento ufficiale del 2026, Letizia di Spagna ha scelto un outfit elegante e sobrio, caratterizzato da una gonna lunga e una camicia bianca. Questa combinazione, tra le preferite della regina, riflette uno stile raffinato e senza tempo, adatto a occasioni istituzionali. Un look che mantiene un equilibrio tra semplicità e raffinatezza, confermando il suo ruolo di esempio di eleganza discreta.

La regina, per il suo primo appuntamento istituzionale del 2026, ha sfoderato un ensemble che è quasi diventata un'«uniforme» per lei. Una ricetta stilistica che ripropone ad ogni inizio anno. Portafortuna fashion o semplice questione di gusto?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

