L' outfit regale di oggi | Letizia di Spagna il primo look dell' anno? Gonna lunga e camicia bianca una delle sue combinazioni preferite

Per il primo appuntamento ufficiale del 2026, Letizia di Spagna ha scelto un outfit elegante e sobrio, caratterizzato da una gonna lunga e una camicia bianca. Questa combinazione, tra le preferite della regina, riflette uno stile raffinato e senza tempo, adatto a occasioni istituzionali. Un look che mantiene un equilibrio tra semplicità e raffinatezza, confermando il suo ruolo di esempio di eleganza discreta.

