Lotteria Italia vincite a Faicchio e San Salvatore Telesino

La Lotteria Italia ha distribuito premi nel Sannio, con due vincite di quarta categoria da 20.000 euro ciascuna in provincia di Benevento, specificamente a Faicchio e San Salvatore Telesino. Questo risultato conferma l’attenzione verso le aree della Valle Telesina, confermando l’interesse e la partecipazione della comunità locale all’evento.

La Lotteria Italia premia anche il Sannio, in particolarela Valle Telesina. Nell'estrazione di quest'anno, due premi di quarta categoria da 20mila euro ciascuno sono stati assegnati in provincia di Benevento. Un biglietto vincente, serie L 049352, è stato venduto a .

