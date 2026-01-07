lotteria italia tutti i biglietti come sapere se hai vinto

Ecco l’elenco completo dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025-2026. In questa guida troverai tutte le informazioni sui premi, dal primo premio di 300.000 euro fino alle vincite minori. Scopri se il tuo biglietto è tra i vincitori e verifica subito i numeri premiati.

Dal premio da 300mila euro a quelli da 20mila, ecco l'elenco di tutti i 306 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025-2026 con tutti i premi. A breve, la lista sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Poi ci saranno 180 giorni di tempo per riscuotere il premio. Premio speciale. M 291089 AURONZO DI CADORE - 300.000 euro Premi di prima categoria. T 270462 ROMA - 5 milioni E 334755 (RM) CIAMPINO - 2,5 milioni L 430243 QUATTRO CASTELLA (RE) - 2,5 milioni D 019458 JERZU (NU) - 2 milioni Q 331024 ALBANO LAZIALE (RM) - 1 milione Premi seconda categoria (100mila euro). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

