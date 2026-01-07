Lotteria Italia premio di 2 milioni a Reggio Emilia Il tabaccaio | Il vincitore è della zona
Una recente vincita alla Lotteria Italia ha premiato un cliente presso il Bar Tabaccheria Ginestre di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. Il premio di 2 milioni di euro è stato assegnato a un residente della zona, secondo quanto riferito dal tabaccaio. La notizia conferma ancora una volta l’importanza delle ricevitorie locali come punti di distribuzione e di scommessa.
La ricevitoria dove è stata effettuata la vincita è il Bar Tabaccheria Ginestre di Quattro Castella . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
