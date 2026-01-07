La Lotteria Italia 2025 ha annunciato i vincitori, tra cui il biglietto serie M numero 291089 venduto ad Auronzo di Cadore, che si aggiudica il premio speciale da 300mila euro. Oltre a questo, sono stati distribuiti numerosi premi in tutta Italia, compreso un premio da 5 milioni di euro a Roma. Di seguito, vengono elencati tutti i principali biglietti vincenti dell’estrazione.

È il biglietto serie M numero 291089 venduto ad Auronzo di Cadore (Belluno) il vincitore del premio speciale da 300mila euro della Lotteria Italia 2025. Si tratta di un premio, riporta Agipronews, assegnato per la prima volta ed è la novità dell'edizione di quest'anno della Lotteria Italia. I premi in palio sono di prima, seconda, terza e quarta categoria. Quelli di prima categoria sono: 1° Premio € 5.000.000: biglietto T270462 venduto a Roma 2° Premio € 2.500.000: biglietto E 33 47 553 venduto a Ciampino (Roma) 3° Premio € 2.000.000: biglietto L4302343 venduto a Quattro Castella (Reggio Emilia) 4° Premio € 1. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lotteria Italia, premio da 5 milioni a Roma: ecco tutti gli altri biglietti vincenti

Leggi anche: Lotteria Italia: primo premio da 5 milioni venduto a Roma. Gli altri biglietti vincenti

Leggi anche: Lotteria Italia, sbanca il Lazio. I 5 milioni a Roma: ecco tutti i biglietti vincenti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Lotteria Italia, oggi l’estrazione dei biglietti vincenti. E c’è un premio speciale da 300mila euro; Affari Tuoi, Speciale 2025: orari e curiosità; Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti: oggi l'estrazione in diretta su RaiUno; Lotteria Italia 2026, l’estrazione dei biglietti vincenti.

Lotteria Italia 2026, biglietto con premio da 5 milioni venduto a Roma - Il biglietto che vince il primo premio della Lotteria Italia 2026 è il numero T270462 E' stato venduto a Roma, e si aggiudica 5 milioni di euro. adnkronos.com