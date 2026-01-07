Lotteria Italia pioggia di premi nel casertano | vinti 320mila euro
Nell'edizione 2025 della Lotteria Italia, il Casertano si distingue per due vincite importanti. Tra i 301 premi distribuiti a livello nazionale, il territorio ha registrato una doppia vincita a San Nicola la Strada e una significativa presenza di premi complessivi. Questi risultati testimoniano l'attenzione e la partecipazione della provincia in questa tradizionale estrazione natalizia.
La dea bendata sorride alla provincia di Caserta nell’edizione 2025 della Lotteria Italia. Tra i 301 biglietti vincenti estratti a livello nazionale, il territorio casertano si distingue per una doppia vincita a San Nicola la Strada e per una presenza significativa di premi distribuiti in. 🔗 Leggi su Casertanews.it
