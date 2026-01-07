Lotteria Italia pioggia di milioni su Roma | il primo premio da 5 milioni resta nella Capitale
La Lotteria Italia 2026 si conclude con Roma protagonista, confermandosi come città fortunata. Il primo premio di 5 milioni di euro è stato vinto con il biglietto T270462, acquistato nella Capitale. Questa estrazione ha sottolineato ancora una volta il ruolo di Roma come centro di eventi e fortunate coincidenze. La notizia si inserisce nel quadro delle tradizioni italiane legate alla lotteria, portando un sorriso tra i cittadini della città.
La Lotteria Italia 2026 sorride a Roma, che si conferma grande protagonista dell’estrazione finale. Il primo premio da 5 milioni è stato infatti vinto con il biglietto T270462, venduto proprio nella Capitale. Ma non è tutto. Nei pressi di Roma è stato centrato anche il secondo premio, del valore di 2 milioni e mezzo di euro: il biglietto E334755 è stato acquistato a Ciampino, in provincia di Roma, rafforzando il primato del territorio laziale in questa edizione della Lotteria. Il terzo premio da 2 milioni di euro vola invece in Emilia-Romagna, a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, grazie al biglietto L4302343. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
