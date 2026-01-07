Lotteria Italia niente vincite a Como | sorridono Lecco Varese e Monza Brianza

La Lotteria Italia 2023 non ha assegnato vincite nel territorio di Como, secondo i risultati ufficiali pubblicati dopo l’estrazione del 6 gennaio. Nessun biglietto acquistato a Como o nelle province vicine figura tra i premiati. Al contrario, sono stati confermati premi per le regioni di Lecco, Varese e Monza Brianza. La manifestazione si conferma una delle tradizioni natalizie più seguite, anche se le vincite non sono state distribuite nel nostro territorio.

La Lotteria Italia non sorride al territorio comasco.Dagli elenchi ufficiali dei biglietti vincenti pubblicati dopo l’estrazione finale del 6 gennaio non risulta alcun tagliando acquistato a Como o in provincia tra quelli premiati.Una conferma netta che emerge consultando le liste complete, nelle. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Lotteria Italia, niente vincite a Como: sorridono Lecco, Varese e Monza Brianza Leggi anche: Raffica di furti in casa con metodi organizzati tra Varese, Como e Monza Brianza: due arresti a Milano Leggi anche: Lotteria Italia: domani l'estrazione e come verificare le vincite Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti. Roma e provincia baciate dalla fortuna; Lotteria Italia 2025 2026, i biglietti vincenti di prima categoria: l'elenco; Lotteria Italia: domani l'estrazione e come verificare le vincite; Lotteria Italia, niente vincite a Como: sorridono Lecco, Varese e Monza Brianza. Come verificare le vincite e riscuotere i premi dei biglietti alla Lotteria Italia 2025-2026 - 2026 è vincente ci sono vari strumenti online mentre per riscuotere le vincite ... fanpage.it

Lotteria Italia, l’elenco dei biglietti estratti e come verificare le vincite - Si sono svolte le estrazioni della Lotteria Italia, con più di 300 biglietti vincenti e premi fino a 5 milioni: come si verificano le vincite ... quifinanza.it

Lotteria Italia 2026: biglietti vincenti seconda categoria, l’elenco completo - Lotteria Italia 2026: biglietti vincenti seconda categoria, l'elenco completo dei vincitori dei premi | Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it

5 ERRORI comuni che ti impediscono di VINCERE alla LOTTERIA (e come EVITARLI)

Lotteria Italia 2026, tutti i biglietti vincenti x.com

Lotteria Italia: il vostro biglietto potrebbe valere 100, 50 o 20mila euro - Controllate qui se è vincente prima di buttarlo - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.