Lotteria Italia | nel novarese due biglietti vincenti nessun premio invece nel Vco

L'estrazione della Lotteria Italia 2025 ha assegnato due premi a novaresi, mentre nel VCO nessun biglietto ha vinto premi di prima categoria. L'evento si è svolto nella serata di ieri, 6 gennaio, durante la puntata speciale di

Sono due i novaresi che hanno vinto alla Lotteria Italia. L'estrazione dell'edizione 2025 del gioco a premi è avvenuta nella serata di ieri, martedì 6 gennaio, con la comunicazione dei premi di prima categoria avvenuta come di consueto durante la puntata speciale di "Affari Tuoi", su Rai 1.

