Lotteria Italia | l' elenco dei biglietti vincenti In Liguria premi da 100mila a 20mila euro
Ecco l'elenco dei biglietti vincenti della Lotteria Italia in Liguria, con premi che vanno da 20.000 a 100.000 euro. I vincitori si trovano in diverse località della regione, tra cui Carcare, Castellaro, Rapallo, Genova, Savona, Ceriale, Taggia, Vallecrosia e Brugnato. Di seguito i dettagli completi dei premi assegnati e le città interessate.
Un premio da 100mila euro a Carcare (Savona) e un altro di pari valore a Castellaro (Imperia), uno da 50mila euro (e un altro da 20mila) a Rapallo, due da 20mila euro a Genova, due a Savona, uno a Ceriale (Savona) uno a Taggia (Imperia), uno a Vallecrosia (Imperia), uno a Brugnato (La Spezia). 🔗 Leggi su Genovatoday.it
