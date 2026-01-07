Lotteria Italia l’elenco dei biglietti estratti e come verificare le vincite

Ecco l’elenco dei biglietti estratti e le modalità per verificare le vincite della Lotteria Italia 2026. Durante la puntata di Affari Tuoi del 6 gennaio sono stati annunciati i numeri vincenti di questa storica lotteria, in programma dal 1957 e associata a una trasmissione Rai. Per scoprire se il vostro biglietto è tra quelli vincenti, è importante seguire le procedure di verifica ufficiali.

Durante la puntata di Affari Tuoi del 6 gennaio sono stati annunciati i biglietti vincitori della Lotteria Italia, il concorso a premi che dal 1957 viene abbinato a una trasmissione della Rai e che permetteva, nel 2026, di vincere fino a 5 milioni di euro in gettoni d'oro. Oltre a questo premio, ce n'erano in palio altri 5 significativamente più consistenti degli altri. In totale, i biglietti vincenti erano 306, che assegnavano premi tra i 100.000 e i 20.000 euro. Il primo, il secondo e il quinto premio sono stati vinti a Roma, uno in città, uno a Ciampino, il comune che ospita uno degli aeroporti della capitale, e uno ad Albano Laziale.

