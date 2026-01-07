Lotteria Italia la Campania festeggia | premi vinti tra Napoli e provincia

La Campania si distingue nella Lotteria Italia 2025-2026, con numerosi premi vinti tra Napoli, Caserta, Salerno e l’area vesuviana. La regione si colloca in diverse categorie di vincitori, confermando un’ampia partecipazione e coinvolgimento. Questa presenza consolidata testimonia l’interesse e l’attenzione dei cittadini campani verso questa tradizione, contribuendo a mantenere vivo il senso di comunità e speranza legato alla lotteria.

Da Napoli a Caserta, da Salerno all'area vesuviana: la Campania è presente in più categorie tra i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025-2026. La Campania rientra a pieno titolo tra le regioni toccate dalla fortuna nella Lotteria Italia 2025-2026. Nell'elenco ufficiale dei 306 biglietti vincenti, infatti, compaiono numerose località campane, con premi distribuiti tra Napoli, provincia e altre città della regione.

