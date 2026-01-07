Lotteria Italia in Toscana due premi di seconda categoria da 100mila euro
In Toscana, due vincitori hanno ottenuto premi da 100.000 euro nella Lotteria Italia di seconda categoria. Questi premi rappresentano un'occasione significativa per i fortunati vincitori e sottolineano l'interesse continuo per questa tradizione natalizia. La lotteria rimane uno degli eventi più seguiti durante le festività, offrendo opportunità di vincita a molti cittadini.
FIRENZE – Ci sono due premi da 100mila euro, di seconda categoria, vinti in Toscana con la Lotteria Italia. I biglietti vincenti sono quello serie G227785 venduto a Barbarino del Mugello e il serie Q224705.venduto a Civitella Val di Chiana. In Toscana anche tre premi di terza a Pistoia, ancora Civitella Val di Chiana (c’è un autogrill) e a Firenze. 20mila euro vinti a Livorno (ben tre), Prato, Reggello, Montignoso, Pietrasanta, Lucca, Sesto Fiorentino, Lucignano, Sarteano, Firenze, Bagno a Ripoli, Civitella Val di Chiana e Massa Questo l’elenco dei premi milionari Primo premio, valore 5 milioni di euro: biglietto numero di serie T2270462 venduto a Roma Secondo premio, valore 2,5 milioni di euro: biglietto numero di serie E334755 venduto a Ciampino (Roma) Terzo premio, valore 2 milioni di euro: biglietto numero di serie L430243 venduto a Quattro Castella (Reggio Emilia) Quarto premio, valore 1,5 milioni di euro: biglietto numero di serie D019458 venduto a Jerzu (Nuoro) Quinto premio, valore 1 milione di euro: biglietto numero di serie Q331024 venduto ad Albano Laziale (Roma) Ieri sera in diretta sulla trasmissione di Raiuno Affari tuoi è stato assegnato anche un premio speciale di 300mila euro che è andato ad Auronzo di Cadore in provincia di Belluno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
