Lotteria Italia il primo premio da 5 milioni vinto in un bar di Roma | Non sappiamo chi è il fortunato

La Lotteria Italia ha assegnato il primo premio da 5 milioni di euro in un bar sulla Cassia, Roma. La vincita, ancora anonima, si aggiunge alle altre assegnazioni nella capitale e provincia, dove tre dei primi cinque premi sono stati vinti. Questa estrazione conferma ancora una volta l'importanza del territorio romano nel contesto della lotteria nazionale, senza che siano stati ancora rivelati i dettagli del fortunato vincitore.

Lotteria Italia. Vinti 20mila euro a Faicchio e a San Salvatore Telesino L 049352 SAN SALVATORE TELESINO (BN) 20.000,00 A 430326 FAICCHIO (BN) 20.000,00

