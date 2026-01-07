Lotteria Italia il primo premio da 5 milioni venduto a Roma secondo a Ciampino Ecco l' elenco completo dei biglietti vincenti

La Lotteria Italia ha annunciato i vincitori dell'estrazione, con il primo premio di 5 milioni di euro venduto a Roma e il secondo a Ciampino. L'estrazione dei numeri vincenti si è svolta in diretta tv su Rai 1, durante una puntata speciale di «Affari Tuoi». Di seguito l’elenco completo dei biglietti vincenti.

L'estrazione dei numeri vincenti della Lotteria Italia in diretta tv su Rai 1 durante una puntata speciale di «Affari Tuoi». Il biglietto per premio speciale da 300mila euro venduto a Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno.

