Lotteria Italia il primo premio da 5 milioni venduto a Roma | ecco i biglietti vincenti

Il primo premio della Lotteria Italia, pari a 5 milioni di euro, è stato assegnato al biglietto con la serie T270462, acquistato a Roma. Questo risultato rappresenta l’assegnazione più significativa dell’edizione corrente, confermando l’importanza della lotteria come tradizione italiana. La notizia interessa chi ha acquistato i biglietti e chi segue le estrazioni, offrendo informazioni chiare e precise sui vincitori.

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia è stato assegnato al biglietto con la serie T270462, acquistato a Roma. Il secondo premio, del valore di 2,5 milioni di euro, è stato vinto dal tagliando E334755, venduto a Ciampino, sempre nella capitale. Il terzo premio, pari a 2 milioni di euro, è stato ottenuto dal biglietto con la serie L430243, acquistato a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. Il quarto premio, da 1,5 milioni di euro, è andato al tagliando D019458, venduto a Jerzu, in provincia di Nuoro. Infine, il quinto e ultimo premio di prima categoria, da 1 milione di euro, è stato vinto dal biglietto Q331024, acquistato ad Albano Laziale, sempre in provincia di Roma.

