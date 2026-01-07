Lotteria Italia il primo premio da 5 milioni venduto a Roma | ecco i biglietti di prima categoria e quello speciale da 300mila euro

La Lotteria Italia ha annunciato il primo premio da 5 milioni di euro, venduto a Roma, con i biglietti di prima categoria e quello speciale da 300mila euro. L'estrazione dei numeri vincenti si è svolta in diretta su Rai 1, durante una puntata speciale di «Affari Tuoi». Un momento di attesa e speranza per molti italiani in vista dell’estrazione natalizia.

Lotteria Italia 2026, biglietto con premio da 5 milioni venduto a Roma - Il biglietto che vince il primo premio della Lotteria Italia 2026 è il numero T270462 E' stato venduto a Roma, e si aggiudica 5 milioni di euro. adnkronos.com

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2025 va al biglietto con la serie T270462 venduto a Roma. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie E 334755 venduto a Ciampino, Roma. Il terzo premio da 2 mili x.com

