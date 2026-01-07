Lotteria Italia il primo premio da 5 milioni venduto a Roma | ecco i biglietti di prima categoria e quello speciale da 300mila euro
La Lotteria Italia ha annunciato il primo premio da 5 milioni di euro, venduto a Roma, con i biglietti di prima categoria e quello speciale da 300mila euro. L'estrazione dei numeri vincenti si è svolta in diretta su Rai 1, durante una puntata speciale di «Affari Tuoi». Un momento di attesa e speranza per molti italiani in vista dell’estrazione natalizia.
L'estrazione dei numeri vincenti della Lotteria Italia in diretta tv su Rai 1 durante una puntata speciale di «Affari Tuoi». Il biglietto per premio speciale da 300mila euro venduto a Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Lotteria Italia, i biglietti vincenti in diretta e i premi di prima, seconda e terza categoria: stasera estratto anche premio speciale da 300mila euro
Leggi anche: Lotteria Italia, il primo premio da 5 milioni di euro. Nel Bellunese la vincita da 300mila: i biglietti vincenti
Lotteria Italia, oggi l’estrazione dei biglietti vincenti. E c’è un premio speciale da 300mila euro; Affari Tuoi, Speciale 2025: orari e curiosità; Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti: oggi l'estrazione in diretta su RaiUno; Lotteria Italia 2026, l'estrazione dei biglietti vincenti in diretta | Il premio da 300 mila euro a un biglietto venduto ad Auronzo di Cadore. Tra poco quello da 5 milioni.
A Roma il primo premio della Lotteria Italia: 5 milioni. Vincite milionarie anche a Ciampino e Albano - Tre dei cinque premi milionario della Lotteria Italia sono stati venduti qui. iltempo.it
Lotteria Italia 2026, biglietto con premio da 5 milioni venduto a Roma - Il biglietto che vince il primo premio della Lotteria Italia 2026 è il numero T270462 E' stato venduto a Roma, e si aggiudica 5 milioni di euro. adnkronos.com
Lotteria Italia: primo premio da 5 milioni venduto a Roma - Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2025 va al biglietto con la serie T270462 venduto a Roma. tuttosport.com
Affari Tuoi, lo speciale Lotteria Italia: le pagelle ai look dei protagonisti, tutti i voti - facebook.com facebook
Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2025 va al biglietto con la serie T270462 venduto a Roma. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie E 334755 venduto a Ciampino, Roma. Il terzo premio da 2 mili x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.