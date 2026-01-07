Lotteria Italia il premio da 5 milioni di euro vinto a Roma

Da agi.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lotteria Italia ha annunciato l'assegnazione di 306 premi complessivi, per un importo totale di 22 milioni di euro. Tra i premi in palio, spicca un premio principale di 5 milioni di euro, vinto a Roma. Questa iniziativa, gestita dal Comitato preposto, rappresenta un evento importante per i partecipanti, offrendo possibilità di vincita in modo trasparente e regolamentato.

AGI - Il  Comitato per l'espletamento delle operazioni relative alle lotterie a estrazione differita  ha stabilito di attribuire  306 premi totali  per un importo complessivo di  22.688.000 euro. La suddivisione dei 306 biglietti vincenti . I premi dei  306 biglietti vincenti  saranno così suddivisi: Premi di  prima categoria,  primo premio 5.000.000 di euro;  secondo premio 2.500.000 euro,  terzo premio 2.000.000 di euro;  quarto premio 1.500.000 euro;  quinto premio 1.000.000 di euro. Premi di  seconda categoria  30 premi da  100.000 euro. Premi di  terza categoria  60 premi da  50.000 euro. Premi di  quarta categoria  210 premi da  20. 🔗 Leggi su Agi.it

lotteria italia il premio da 5 milioni di euro vinto a roma

© Agi.it - Lotteria Italia, il premio da 5 milioni di euro vinto a Roma

Leggi anche: Lotteria Italia: 306 i biglietti vincenti. Il premio da 300mila euro vinto nel Bellunese

Leggi anche: Lotteria Italia, premio da 300 mila euro vinto ad Auronzo di Cadore. Ora i biglietti vincenti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Boom per la Lotteria Italia, venduti 9,6 milioni di biglietti: possibile aumento dei premi; Lotteria Italia 2025 2026, quando e come saranno sorteggiati i biglietti vincenti; Lotteria Italia, ecco i premi di stasera: da 15 anni mai così tanti biglietti venduti; Lotteria Italia 2025-2026: i biglietti vincenti, ecco l'elenco completo.

lotteria italia premio 5Lotteria Italia 2026, oggi l’estrazione del premio da 5 milioni di euro - Questa sera verrà estratto il biglietto vincente della Lotteria Italia 2026 del valore di 5. msn.com

lotteria italia premio 5Biglietti vincenti Lotteria Italia 2026, l’estrazione in diretta: assegnato il premio speciale ad Affari tuoi - Ora il gioco a quiz per conoscere i premi di prima categoria (incluso il primo da 5 milioni). quotidiano.net

lotteria italia premio 5Premio speciale della Lotteria Italia, il biglietto vincente da 300 mila euro: dove è stato venduto - È stato estratto oggi, martedì 6 gennaio 2026, il premio speciale da 300mila euro, novità introdotta con questa edizione della Lotteria 2025- fanpage.it

Lotteria Italia 2026: l’estrazione da 5 milioni con Stefano De Martino su Rai 1

Video Lotteria Italia 2026: l’estrazione da 5 milioni con Stefano De Martino su Rai 1

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.