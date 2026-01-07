Lotteria Italia il premio da 5 milioni di euro vinto a Roma
La Lotteria Italia ha annunciato l'assegnazione di 306 premi complessivi, per un importo totale di 22 milioni di euro. Tra i premi in palio, spicca un premio principale di 5 milioni di euro, vinto a Roma. Questa iniziativa, gestita dal Comitato preposto, rappresenta un evento importante per i partecipanti, offrendo possibilità di vincita in modo trasparente e regolamentato.
AGI - Il Comitato per l'espletamento delle operazioni relative alle lotterie a estrazione differita ha stabilito di attribuire 306 premi totali per un importo complessivo di 22.688.000 euro. La suddivisione dei 306 biglietti vincenti . I premi dei 306 biglietti vincenti saranno così suddivisi: Premi di prima categoria, primo premio 5.000.000 di euro; secondo premio 2.500.000 euro, terzo premio 2.000.000 di euro; quarto premio 1.500.000 euro; quinto premio 1.000.000 di euro. Premi di seconda categoria 30 premi da 100.000 euro. Premi di terza categoria 60 premi da 50.000 euro. Premi di quarta categoria 210 premi da 20. 🔗 Leggi su Agi.it
