Lotteria Italia il Lazio guida il trend | quasi 2 milioni di tagliandi venduti

Il Lazio si conferma la regione con il maggior numero di biglietti venduti alla Lotteria Italia, con quasi 2 milioni di tagliandi venduti. Questo dato evidenzia l'interesse crescente per l'evento e l'importanza della regione nel panorama nazionale. La vendita dei biglietti rappresenta un momento di partecipazione diffusa, confermando il ruolo centrale della regione nel tradizionale appuntamento natalizio con la lotteria.

Roma, 7 gennaio 2026 – Il Lazio si conferma la prima regione in Italia per numero di biglietti venduti della Lotteria Italia. Secondo i dati ufficiali diffusi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l'edizione 2025 sono stati venduti complessivamente 1.777.600 tagliandi, con un incremento del 12% rispetto alla precedente edizione. Lotteria Italia, Roma in testa. Roma si mantiene nettamente in testa anche a livello provinciale, risultando la prima in Italia per numero di biglietti staccati. Nella Capitale sono stati venduti 1.376.590 tagliandi, con una crescita del 10,8% rispetto allo scorso anno, un dato che conferma il peso determinante dell'area metropolitana romana nel risultato regionale complessivo.

Lotteria Italia 2026, il primo premio da 5 milioni vinto a Roma: ecco tutti i biglietti vincenti - Ecco tutti i biglietti fortunati dall'estrazione dei premi di prima categoria ... ilfattoquotidiano.it

Lotteria Italia, il Lazio fa il colpaccio record: le super vincite e dove sono stati venduti i biglietti - Ieri 6 gennaio c’è stata l’estrazione finale della Lotteria Italia in una puntata speciale di Affari Tuoi, nel quale è stata grande protagonista una regione: ... msn.com

Quarta categoria Lotteria Italia 2025-2026, i 210 biglietti vincenti: premio di 20mila euro x.com

Lotteria Italia. Vinti 20mila euro a Faicchio e a San Salvatore Telesino L 049352 SAN SALVATORE TELESINO (BN) 20.000,00 A 430326 FAICCHIO (BN) 20.000,00 - facebook.com facebook

