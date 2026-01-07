Lotteria Italia i biglietti vincenti in diretta con l’estrazione e i premi per categoria | vinti 300mila euro a Auronzo di Cadore

Ecco i risultati dell’estrazione della Lotteria Italia 2025-2026, con i biglietti vincenti annunciati in diretta. Tra i premi, un premio speciale di 300.000 euro è stato vinto ad Auronzo di Cadore. Di seguito, i dettagli dei vincitori delle varie categorie, con informazioni aggiornate sui premi assegnati e i numeri vincenti.

Lotteria Italia, i biglietti vincenti in diretta e i premi di prima, seconda e terza categoria: 300mila euro vinti a Auronzo di Cadore - 2026 in diretta con i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria: i numeri di serie fortunati comunicati ... fanpage.it

Premio speciale Lotteria Italia 2026, ecco il biglietto estratto. Quest’anno 11 tagliandi vincenti in più del 2025 - Quasi 10 milioni di biglietti venduti: un successo che ha permesso l'assegnazione di un numero maggiore di premi ... quotidiano.net

La Sardegna ad “Affari tuoi” con Alessandro di Marrubiu Protagonista della puntata speciale dell’Epifania con l’estrazione dei biglietti della Lotteria Italia - facebook.com facebook

Annullati alcuni biglietti della Lotteria Italia: i numeri x.com

