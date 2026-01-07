Lotteria Italia i biglietti vincenti in diretta con l’estrazione e i premi per categoria | vinti 300mila euro a Auronzo di Cadore

Ecco i risultati dell’estrazione della Lotteria Italia 2025-2026, con i biglietti vincenti annunciati in diretta. Tra i premi, un premio speciale di 300.000 euro è stato vinto ad Auronzo di Cadore. Di seguito, i dettagli dei vincitori delle varie categorie, con informazioni aggiornate sui premi assegnati e i numeri vincenti.

I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025-2026 in diretta ad Affari Tuoi con i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria: 300mila euro vinti a Auronzo di Cadore (BL) con il premio speciale di quest'anno. L'estrazione dei biglietti vincenti in tempo reale su Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

