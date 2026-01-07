Lotteria Italia i biglietti vincenti e i premi di prima seconda terza e quarta categoria | vinti 5 milioni di euro a Roma

Ecco i risultati della Lotteria Italia 2025-2026. I biglietti vincenti sono stati annunciati durante la trasmissione Affari Tuoi, con un premio di 5 milioni di euro assegnato a un biglietto venduto a Roma. Di seguito, i dettagli sui premi di prima, seconda, terza e quarta categoria, per conoscere gli esiti dell'estrazione.

Sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025-2026 in diretta ad Affari Tuoi: il biglietto da 5 milioni di euro è stato venduto a Roma. In tempo reale le serie dei biglietti vincenti per seconda, terza e quarta categoria su Fanpage.it: i cosiddetti "premi di consolazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

