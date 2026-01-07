Lotteria Italia i biglietti vincenti e i premi di prima seconda terza e quarta categoria | vinti 5 milioni di euro a Roma

Da fanpage.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco i risultati della Lotteria Italia 2025-2026. I biglietti vincenti sono stati annunciati durante la trasmissione Affari Tuoi, con un premio di 5 milioni di euro assegnato a un biglietto venduto a Roma. Di seguito, i dettagli sui premi di prima, seconda, terza e quarta categoria, per conoscere gli esiti dell'estrazione.

Sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025-2026 in diretta ad Affari Tuoi: il biglietto da 5 milioni di euro è stato venduto a Roma. In tempo reale le serie dei biglietti vincenti per seconda, terza e quarta categoria su Fanpage.it: i cosiddetti "premi di consolazione". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Lotteria Italia, i biglietti vincenti in diretta e i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria: 300mila euro vinti a Auronzo di Cadore

Leggi anche: Lotteria Italia, i biglietti vincenti in diretta e i premi di prima, seconda e terza categoria: stasera estratto anche premio speciale da 300mila euro

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Affari Tuoi, Speciale 2025: orari e curiosità; Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti: oggi l'estrazione in diretta su RaiUno; Lotteria Italia 2025 2026, quando e come saranno sorteggiati i biglietti vincenti; Lotteria Italia 2026, l'estrazione dei biglietti vincenti in diretta | Il premio da 300 mila euro a un biglietto venduto ad Auronzo di Cadore. Tra poco quello da 5 milioni.

lotteria italia biglietti vincentiLotteria Italia, Roma vince il biglietto da 5 milioni di euro. Un milione ad Albano Laziale, 3,5 a Ciampino - È partito il conto alla rovescia per la Lotteria Italia che si concluderà stasera con l'estrazione dei biglietti vincenti trasmessa in tv su Rai 1. ilmessaggero.it

lotteria italia biglietti vincentiLotteria Italia premi 2026: l'estrazione del 6 gennaio. A Roma venduto il biglietto da 5 milioni - 2026: scopri i numeri di serie dei biglietti vincenti e tutte le città in cui sono stati venduti. gazzetta.it

lotteria italia biglietti vincentiLotteria Italia, sbanca il Lazio. I 5 milioni a Roma: ecco tutti i biglietti vincenti - Lotteria Italia 2026, estrazione finale del 6 gennaio: il primo premio da 5 milioni va a Roma. urbanpost.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.