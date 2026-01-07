Lotteria Italia i biglietti vincenti di prima seconda terza e quarta categoria | primo premio da 5 milioni di euro vinto a Roma

Ecco i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025-2026, annunciati durante la trasmissione Affari Tuoi. Il primo premio da 5 milioni di euro è stato venduto a Roma. Di seguito, i dettagli sui biglietti di prima, seconda, terza e quarta categoria.

Sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025-2026 in diretta ad Affari Tuoi: il biglietto da 5 milioni di euro è stato venduto a Roma. In tempo reale le serie dei biglietti vincenti per seconda, terza e quarta categoria su Fanpage.it: i cosiddetti "premi di consolazione". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

