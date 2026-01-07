Lotteria Italia i 5 milioni vanno a Roma Ecco l’elenco completo dei biglietti vincenti

Ecco l'elenco completo dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, con premi che vanno dai 5 milioni di euro ai 20.000 euro. I fortunati hanno sei mesi di tempo dalla pubblicazione ufficiale per riscuotere i loro premi. L’estrazione si è svolta ieri sera, e i biglietti vincenti sono stati distribuiti in diverse regioni, tra cui Roma, dove sono stati assegnati i premi più consistenti.

Hanno sei mesi di tempo dalla pubblicazione ufficiale dell’elenco i fortunati che si sono aggiudicati uno dei 306 biglietti vincenti della Lotteria Italia, estratti nella serata di ieri con premi che vanno dai 5 milioni del più consistente tagliando di prima categoria ai 20mila euro dei premi della quarta categoria. La lista dei tagliandi sarà pubblicata a breve nel Bollettino Ufficiale sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it). Dal giorno successivo decorrerà il termine di 180 giorni per la presentazione dei biglietti vincenti per la riscossione dei relativi premi. Biglietti vincenti, come riscuotere il premio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

