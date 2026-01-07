Lotteria Italia i 5 milioni vanno a Roma Ecco l’elenco completo dei biglietti vincenti

Ecco l'elenco completo dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, con premi che vanno dai 5 milioni di euro ai 20.000 euro. I fortunati hanno sei mesi di tempo dalla pubblicazione ufficiale per riscuotere i loro premi. L’estrazione si è svolta ieri sera, e i biglietti vincenti sono stati distribuiti in diverse regioni, tra cui Roma, dove sono stati assegnati i premi più consistenti.

Hanno sei mesi di tempo dalla pubblicazione ufficiale dell'elenco i fortunati che si sono aggiudicati uno dei 306 biglietti vincenti della Lotteria Italia, estratti nella serata di ieri con premi che vanno dai 5 milioni del più consistente tagliando di prima categoria ai 20mila euro dei premi della quarta categoria. La lista dei tagliandi sarà pubblicata a breve nel Bollettino Ufficiale sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it). Dal giorno successivo decorrerà il termine di 180 giorni per la presentazione dei biglietti vincenti per la riscossione dei relativi premi. Biglietti vincenti, come riscuotere il premio.

Lotteria Italia, i biglietti vincenti: Roma vince il biglietto da 5 milioni di euro. Premi a Ciampino, Nuoro, Albano Laziale e Reggio Emilia - È partito il conto alla rovescia per la Lotteria Italia che si concluderà stasera con l'estrazione dei biglietti vincenti trasmessa in tv su Rai 1. ilmessaggero.it

Lotteria Italia, pioggia di milioni su Roma e il Lazio: tutti i biglietti vincenti - Il primo premio da cinque milioni di euro è stato venduto nella capitale. corrieredellosport.it

Lotteria Italia 2026, tutti i biglietti vincenti x.com

Lotteria Italia: il vostro biglietto potrebbe valere 100, 50 o 20mila euro - Controllate qui se è vincente prima di buttarlo - facebook.com facebook

