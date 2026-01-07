Lotteria Italia estratti i biglietti vincenti | i numeri e tutti i premi A Roma vinti 5 milioni

Il 6 gennaio si è conclusa la tradizionale estrazione della Lotteria Italia, con l’annuncio dei numeri vincenti e dei premi assegnati. Quest’anno, tra i premi principali, a Roma sono stati vinti 5 milioni di euro. Di seguito, vengono riportati i numeri estratti e tutti i premi distribuiti, offrendo un quadro completo dell’evento e delle vincite.

Consueto appuntamento come ogni anno con la Lotteria Italia, che il 6 gennaio distribuisce premi milionari ai fortunati vincitori. "Comitato per l'espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita", come riporta Agipronews, ha stabilito di attribuire 306 premi totali per un importo complessivo di 22.688.000 di euro. Quest'anno si è registrato un aumento di oltre il 10% dei biglietti venduti. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti sono riservati premi per complessivi 188.000 euro Prima categoria. Primo Premio. Biglietto T 270462 vince 5milioni di euro (venduto a Roma, Lazio) Secondo premio.

