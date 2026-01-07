Lotteria Italia ecco i biglietti vincenti

Ecco i biglietti vincenti della Lotteria Italia, con il primo premio di 5 milioni di euro. La Befana ha portato fortuna a chi ha acquistato il biglietto vincente, offrendo un’opportunità di grande valore. Scopri i numeri e i dettagli per conoscere se sei tra i fortunati premiati di questa edizione.

La Befana porta enorme fortuna al possessore del biglietto abbinato al primo premio della Lotteria Italia del valore di 5 milioni di euro. L'annuncio in diretta su Rai 1 nel tradizionale appuntamento della sera dell'Epifania, con lo speciale di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino. Ma non è soltanto uno il fortunato pronto ad incassare un cospicuo bottino poiché i biglietti milionari sono cinque. Nell'ordine: premio di 5 milioni di euro. premio di 2,5 milioni di euro. premio di 2 milioni di euro. premio di 1,5 milioni di euro. premio di 1 milione di euro. Novità di quest'anno è l'estrazione di un premio speciale del valore di 300.

