Ecco i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023, con il primo premio di 5 milioni di euro assegnato a Roma. La vincita rappresenta un’occasione importante per il possessore del biglietto venduto nella capitale, che si aggiudica un premio significativo. La Lotteria Italia continua a essere uno degli appuntamenti più attesi, offrendo a molti la possibilità di realizzare un sogno.

La Befana porta enorme fortuna al possessore del biglietto venduto a Roma e abbinato al primo premio della Lotteria Italia del valore di 5 milioni di euro. L’annuncio in diretta su Rai 1 nel tradizionale appuntamento della sera dell’Epifania, con lo speciale di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino. I 5 biglietti milionari (Premi di prima categoria). Ma non è soltanto uno il fortunato pronto ad incassare un cospicuo bottino poiché i biglietti milionari sono cinque. Nell’ordine: premio di 5 milioni di euro, Serie T 270462 venduto a Roma. premio di 2,5 milioni di euro, Serie E 334755 venduto a Ciampino (RM). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Lotteria Italia, ecco i biglietti vincenti. Primo premio a Roma

