Ecco l’elenco ufficiale dei 300 biglietti vincenti della Lotteria Italia, inclusi il primo premio da 5 milioni di euro e altri premi di rilievo. In questa guida troverete le modalità per verificare se il vostro biglietto è tra i vincitori, con dettagli aggiornati e chiari. Ricordate di controllare attentamente i numeri e seguire le istruzioni ufficiali per conoscere eventuali premi.

Lotteria Italia, ecco l’elenco dei biglietti vincenti, da quello da 5 milioni di euro a quelli da 100mila, 50 mila e 20 mila euro, e come controllare se il vostro tagliando è tra questi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Lotteria Italia, ecco i 300 biglietti vincenti (e come verificare se avete vinto): l'elenco | Primo premio da 5 milioni venduto a Roma

Leggi anche: Lotteria Italia, il primo premio da 5 milioni venduto a Roma, secondo a Ciampino. Ecco l'elenco completo dei biglietti vincenti

Leggi anche: Lotteria Italia, il primo premio da 5 milioni venduto a Roma. Ecco l'elenco dei biglietti vincenti di prima e seconda categoria

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Lotteria Italia 2026, l'estrazione dei biglietti vincenti in diretta | Primo premio da 5 milioni a Roma, ecco gli altri premi milionari. Quello da 300 mila euro ad Auronzo di Cadore; Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti. Roma e provincia baciate dalla fortuna; Estrazione della Lotteria Italia 2025-2026: primi cinque premi fuori dal Piemonte, ma ci sono altri 300 biglietti vincenti; Premio speciale della Lotteria Italia, il biglietto vincente da 300 mila euro: dove è stato venduto.

Lotteria Italia, i biglietti vincenti in diretta e i premi di prima, seconda e terza categoria: 300mila euro vinti a Auronzo di Cadore - 2026 in diretta con i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria: i numeri di serie fortunati comunicati ... fanpage.it