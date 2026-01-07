Lotteria Italia ecco i 300 biglietti vincenti e come verificare se avete vinto | l' elenco | Primo premio da 5 milioni venduto a Roma
Ecco l’elenco ufficiale dei 300 biglietti vincenti della Lotteria Italia, inclusi il primo premio da 5 milioni di euro e altri premi di rilievo. In questa guida troverete le modalità per verificare se il vostro biglietto è tra i vincitori, con dettagli aggiornati e chiari. Ricordate di controllare attentamente i numeri e seguire le istruzioni ufficiali per conoscere eventuali premi.
Lotteria Italia, ecco l’elenco dei biglietti vincenti, da quello da 5 milioni di euro a quelli da 100mila, 50 mila e 20 mila euro, e come controllare se il vostro tagliando è tra questi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
