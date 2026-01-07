Lotteria Italia e tassazione dei premi | come funziona? Per i vincitori c’è una doppia fortuna

La Lotteria Italia offre premi di grande valore, tra cui il primo da 5 milioni e il secondo da 2,5 milioni di euro. È importante conoscere le modalità di tassazione applicate ai premi, che variano in base alle normative vigenti. In questa guida, spieghiamo come funzionano le imposte sui premi vinti, per aiutare i partecipanti a comprendere meglio gli aspetti fiscali legati a questa tradizionale lotteria italiana.

Il primo premio da 5 milioni di euro e il secondo da 2,5 milioni della Lotteria Italia sono stati vinti tra Roma e provincia. Ma di queste cifre quanto si tengono realmente in tasca i vincitori? Quante imposte si trattiene lo Stato su un premio? Niente: chi ha comprato il biglietto in questione è doppiamente fortunato. Gli piove dal cielo una vera e propria fortuna, sulla quale non deve pagare le tasse. Lotteria Italia: come vengono tassate le vincite. Comprare un biglietto vincente della Lotteria Italia è bel colpo di fortuna: il premio permette di cambiare completamente la vita e, soprattutto, non è necessario pagarci le tasse sopra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

