Martedì 6 gennaio 2026, in occasione dell'Epifania, sono stati venduti due biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025-2026 a Rimini. La Lotteria Italia rappresenta l’unica lotteria nazionale ancora in attività, con una tradizione radicata nel tempo. I risultati ufficiali confermeranno le vincite e permetteranno ai fortunati vincitori di conoscere l’esito di questa tradizione che accompagna il periodo festivo in Italia.

Tutti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025-2026 martedì 6 gennaio 2026. Un appuntamento ormai tradizionale nel giorno dell'Epifania, un evento dalla forte valenza simbolica e culturale, anche perché la Lotteria Italia è l'unica lotteria attualmente in vigore a livello nazionale.I premi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Lotteria Italia, due biglietti vincenti venduti a Rimini

Leggi anche: Lotteria Italia, oltre 9 milioni di biglietti venduti: ecco quelli vincenti

Leggi anche: Lotteria Italia 2026, i biglietti vincenti. A Frosinone venduti oltre 200 mila tagliandi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti. Roma e provincia baciate dalla fortuna; Lotteria Italia, ecco i biglietti vincenti. Il primo premio da cinque milioni a Roma, la fortuna bacia la Cap…; Lotteria Italia 2026, primo premio da 5 milioni vinto a Roma; Lotteria Italia 2025 2026, tutti i biglietti vincenti: l'elenco dei premi.

Lotteria Italia, il primo premio da 5 milioni sorride a Roma: a Savona e Imperia 2 biglietti da 100 mila euro - I premi di seconda categoria toccano due province ligure: i biglietti venduti a Castellaro (Imperia) e Carcare (Savona) ... ilsecoloxix.it