Lotteria Italia doppia vincita in Irpinia nella notte dell’Epifania

Da anteprima24.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte dell’Epifania, durante l’estrazione della Lotteria Italia, la provincia di Avellino ha registrato due vincite di quarta categoria. Questi premi rappresentano una piccola soddisfazione per i partecipanti locali, in un contesto di estrazioni che ha visto assegnare i cinque biglietti milionari. Un momento di interesse per gli abitanti della zona, che si sono confrontati con l’evento anche in assenza di grandi premi.

Tempo di lettura: < 1 minuto La provincia di Avellino si consola con due premi di quarta categoria nella notte dell’estrazione della Lotteria Italia, andata in scena nella serata dell’Epifania, quando sono stati sorteggiati i cinque biglietti milionari. Nessun colpo grosso, ma due vincite da 20mila euro ciascuna che regalano comunque un sorriso all’Irpinia. I tagliandi fortunati sono stati venduti a Vallata e Mirabella Eclano, rientrando tra i 210 premi complessivi di quarta categoria distribuiti a livello nazionale. I tagliandi vincenti C308691 – venduto a Vallata. A471151 – venduto a Mirabella Eclano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

lotteria italia doppia vincita in irpinia nella notte dell8217epifania

© Anteprima24.it - Lotteria Italia, doppia vincita in Irpinia nella notte dell’Epifania

Leggi anche: Il programma del concerto dell’Epifania, in onda subito dopo la Lotteria Italia

Leggi anche: Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia: Stefano De Martino protagonista della serata dell’Epifania

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Lotteria Italia 2025, i biglietti vincenti: il primo premio da 5 milioni di euro a Roma, secondo a Ciampino, vincitori anche a Reggio...; Lotteria Italia, il primo premio da 5 milioni venduto a Roma: ecco i biglietti vincenti; Lotteria Italia, i biglietti vincenti: Roma vince il biglietto da 5 milioni di euro. Premi a Ciampino, Nuoro, Albano Laziale e Reggio Emilia; Lotteria Italia: vanno a Roma i cinque milioni di euro del biglietto vincente, ora attesa per gli altri 306 premi.

lotteria italia doppia vincitaCome verificare le vincite e riscuotere i premi dei biglietti alla Lotteria Italia 2025-2026 - 2026 è vincente ci sono vari strumenti online mentre per riscuotere le vincite ... fanpage.it

Lotteria Italia: cosa fare se hai vinto, come riscuotere e tasse - Ecco cosa fare subito: come riscuotere il premio, tempi, documenti, tasse e cosa succede se non incassi. urbanpost.it

lotteria italia doppia vincitaLotteria Italia: incasso dei premi, tasse e vincite non riscosse. Cosa devono sapere i fortunati - Per i possessori dei tagliandi due strade per ricevere il denaro. repubblica.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.