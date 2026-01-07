Lotteria Italia doppia vincita in Irpinia nella notte dell’Epifania

Nella notte dell’Epifania, durante l’estrazione della Lotteria Italia, la provincia di Avellino ha registrato due vincite di quarta categoria. Questi premi rappresentano una piccola soddisfazione per i partecipanti locali, in un contesto di estrazioni che ha visto assegnare i cinque biglietti milionari. Un momento di interesse per gli abitanti della zona, che si sono confrontati con l’evento anche in assenza di grandi premi.

La provincia di Avellino si consola con due premi di quarta categoria nella notte dell'estrazione della Lotteria Italia, andata in scena nella serata dell'Epifania, quando sono stati sorteggiati i cinque biglietti milionari. Nessun colpo grosso, ma due vincite da 20mila euro ciascuna che regalano comunque un sorriso all'Irpinia. I tagliandi fortunati sono stati venduti a Vallata e Mirabella Eclano, rientrando tra i 210 premi complessivi di quarta categoria distribuiti a livello nazionale. I tagliandi vincenti C308691 – venduto a Vallata. A471151 – venduto a Mirabella Eclano.

