Lotteria Italia da record Venduti 108mila biglietti
La vendita dei biglietti della Lotteria Italia ha raggiunto un record, con oltre 108.000 unità vendute. In Toscana, il mercato si conferma in crescita, con la provincia di Arezzo tra le più attive. Questa dinamica riflette l’interesse costante dei cittadini e l’importanza di questo evento nel panorama regionale.
La Lotteria Italia continua a crescere in Toscana e la provincia di Arezzo si conferma tra le realtà più dinamiche della regione. Nell’edizione 2025, secondo i dati ufficiali dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli diffusi da Agipronews, nel territorio aretino sono stati venduti 108.300 biglietti, con un incremento del 13,7% rispetto allo scorso anno. Una percentuale ben superiore alla media regionale e nazionale, che colloca Arezzo tra le province con la crescita più significativa. Il dato assume particolare rilievo se inserito nel quadro complessivo della Toscana, dove sono stati staccati 659mila tagliandi, in aumento del 9,7% rispetto ai 600mila dell’edizione precedente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
