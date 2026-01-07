Lotteria Italia | cresce la Toscana oltre 659mila biglietti venduti +9,7%

Nel 2025, la Toscana ha registrato un incremento nella vendita dei biglietti della Lotteria Italia, con oltre 659mila unità, pari a un aumento del 9,7% rispetto all’anno precedente. I dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli evidenziano una crescita significativa nella regione, che conferma l’interesse e la partecipazione dei cittadini a questa tradizione. Questi numeri riflettono un trend positivo e una maggiore attenzione verso l’evento.

Arezzo, 7 gennaio 2026 – Grande successo dell a Lotteria Italia in Toscana. Nella regione, secondo quanto si evince dai dati ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l'edizione del 2025 sono stati staccati 659mila tagliandi, per un aumento del 9,7% rispetto ai 600mila della passata edizione. Come riporta Agipronews, l'incremento è in tutte le province, in primis a Firenze, dove si contano 221.020 biglietti venduti, per un incremento del 9,7% rispetto allo scorso anno. Boom di vendite anche ad Arezzo, dove si è toccata quota 108.300 (+13,7%). S ul podio Siena, con 75.640 tagliandi (+18,8%), seguita da Lucca (59.

