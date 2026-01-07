Lotteria Italia come riscuotere la vincita e il tempo massimo per farlo

Dopo l’estrazione della Lotteria Italia, i vincitori hanno a disposizione sei mesi per riscuotere i premi. È importante conoscere le modalità di riscossione e rispettare il termine stabilito, che decorre dalla pubblicazione dell’elenco dei biglietti vincenti. Questa scadenza è fondamentale per evitare di perdere il diritto al premio e garantire una corretta gestione delle vincite.

(Adnkronos) – Sei mesi di tempo dalla pubblicazione dell'elenco dei biglietti vincenti: è la "data di scadenza" della Lotteria Italia 2026. I vincitori hanno infatti, come riporta Agipronews, 180 giorni per riscuotere il premio. Ma come fare e dove andare? Per riscuotere il premio, il tagliando vincente – integro e in originale, deve essere presentato.

