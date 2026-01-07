Lotteria Italia Catania sorride a metà | solo premi di quarta categoria in città e provincia

La Lotteria Italia registra un aumento nelle vendite di biglietti, ma a Catania e nella sua provincia i residenti possono sperare solo in premi di quarta categoria. Non ci sono estrazioni di premi di categoria superiore, e la città si ferma a riconoscimenti minori. Questa situazione evidenzia una distribuzione limitata dei premi per la regione, mantenendo comunque vivo l’interesse dei partecipanti locali.

Nonostante l'impennata delle vendite dei biglietti della Lotteria Italia, Catania e la sua provincia devono accontentarsi dei premi di quarta categoria. È questo il bilancio dell'estrazione avvenuta ieri, martedì 6 gennaio, che non ha visto il territorio etneo tra i protagonisti delle vincite più.

