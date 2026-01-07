Lotteria Italia Campania baciata dalla fortuna | exploit del casertano

Da anteprima24.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Campania si distingue ancora una volta nel contesto della Lotteria Italia, con un’estrazione che ha portato fortuna nel casertano. Il primo premio, di 5 milioni di euro, è stato assegnato a Roma con il tagliando T 270462. Questa edizione conferma l’interesse e la partecipazione dei cittadini italiani, evidenziando l’importanza di un evento che unisce speranza e attesa in modo sobrio e rispettoso.

Tempo di lettura: 2 minuti Il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro è il tagliando T 270462 venduto a Roma. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie E 334755 venduto a Ciampino, Roma.   Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato vinto dal biglietto serie L 430243 venduto a Quattro Castella provincia di Reggio   Emilia. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro va al tagliando D 019458 venduto a Jerzu, provincia di Nuoro. Il quinto e ultimo premio di prima categoria da 1 milione di euro va al tagliando Q 331024 venduto a ad Albano Laziale, in provincia di Roma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

lotteria italia campania baciata dalla fortuna exploit del casertano

© Anteprima24.it - Lotteria Italia, Campania baciata dalla fortuna: exploit del casertano

Leggi anche: Lotto, Cerveteri baciata dalla fortuna: vinti oltre 91mila euro

Leggi anche: La Toscana baciata dalla fortuna. Due colpi vincenti a Bingo e Gratta e Vinci

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Lotteria Italia, quali e quanti sono i premi sin qui aggiudicati in provincia di Napoli; Lotteria Italia 2026, tutti i biglietti vincenti in Toscana: i premi da 100, 50 e 20mila euro; Lotteria Italia: la fortuna bacia la Capitale. Primo premio da 5 milioni a Roma. Tutti i biglietti vincenti; Lotteria Italia, Campania baciata dalla fortuna: exploit del casertano.

lotteria italia campania baciataLotteria Italia, la fortuna bacia anche Novara e Galliate - Roma si aggiudica il biglietto da 5 milioni ma il fenomeno dell’azzardo continua a sollevare interrogativi sociali ... lavocedinovara.com

lotteria italia campania baciataIn Campania tutti pazzi per la Lotteria Italia: aumentano del 10,5% i biglietti venduti - La Campania sfiora il milione di biglietti venduti e si conferma tra le regioni trainanti della Lotteria Italia 2025. napolitoday.it

lotteria italia campania baciataLotteria Italia è 'boom', venduti 9,6 milioni di biglietti - È partito il conto alla rovescia per la Lotteria Italia che si concluderà domani con l'estrazione dei biglietti vincenti trasmessa in tv su RAI 1. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.