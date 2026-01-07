Lotteria Italia Campania baciata dalla fortuna | exploit del casertano

La Campania si distingue ancora una volta nel contesto della Lotteria Italia, con un’estrazione che ha portato fortuna nel casertano. Il primo premio, di 5 milioni di euro, è stato assegnato a Roma con il tagliando T 270462. Questa edizione conferma l’interesse e la partecipazione dei cittadini italiani, evidenziando l’importanza di un evento che unisce speranza e attesa in modo sobrio e rispettoso.

Tempo di lettura: 2 minuti Il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro è il tagliando T 270462 venduto a Roma. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie E 334755 venduto a Ciampino, Roma. Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato vinto dal biglietto serie L 430243 venduto a Quattro Castella provincia di Reggio Emilia. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro va al tagliando D 019458 venduto a Jerzu, provincia di Nuoro. Il quinto e ultimo premio di prima categoria da 1 milione di euro va al tagliando Q 331024 venduto a ad Albano Laziale, in provincia di Roma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lotteria Italia, Campania baciata dalla fortuna: exploit del casertano Leggi anche: Lotto, Cerveteri baciata dalla fortuna: vinti oltre 91mila euro Leggi anche: La Toscana baciata dalla fortuna. Due colpi vincenti a Bingo e Gratta e Vinci La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Lotteria Italia, quali e quanti sono i premi sin qui aggiudicati in provincia di Napoli; Lotteria Italia 2026, tutti i biglietti vincenti in Toscana: i premi da 100, 50 e 20mila euro; Lotteria Italia: la fortuna bacia la Capitale. Primo premio da 5 milioni a Roma. Tutti i biglietti vincenti; Lotteria Italia, Campania baciata dalla fortuna: exploit del casertano. Lotteria Italia, la fortuna bacia anche Novara e Galliate - Roma si aggiudica il biglietto da 5 milioni ma il fenomeno dell’azzardo continua a sollevare interrogativi sociali ... lavocedinovara.com

In Campania tutti pazzi per la Lotteria Italia: aumentano del 10,5% i biglietti venduti - La Campania sfiora il milione di biglietti venduti e si conferma tra le regioni trainanti della Lotteria Italia 2025. napolitoday.it

Lotteria Italia è 'boom', venduti 9,6 milioni di biglietti - È partito il conto alla rovescia per la Lotteria Italia che si concluderà domani con l'estrazione dei biglietti vincenti trasmessa in tv su RAI 1. msn.com

Lotteria Italia: il vostro biglietto potrebbe valere 100, 50 o 20mila euro - Controllate qui se è vincente prima di buttarlo - facebook.com facebook

Lotteria Italia: incasso dei premi, tasse e vincite non riscosse. Cosa devono sapere i fortunati x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.