Lotteria Italia biglietti vincenti | ben 3 a Paderno 1 a Limbiate Vinti 100mila euro a Cinisello

Sono stati annunciati i biglietti vincenti della Lotteria Italia, con premi che vanno da 5 milioni di euro a categorie da 20.000 euro. Tra le località interessate, Paderno Dugnano e Limbiate hanno visto assegnazioni di premi, mentre a Cinisello Balsamo è stato vinto un importo di 100.000 euro. La distribuzione dei premi evidenzia la partecipazione diffusa su tutto il territorio, con vincite significative in diverse città.

Sono stati estratti i biglietti della Lotteria Italia con le quattro categorie di premi che vanno dal fortunatissimo primo da 5 milioni di euro venduto a Roma fino a quelli della quarta categoria da 20mila euro ciascuno venduti a Paderno Dugnano e Limbiate, oltre che a Cinisello Balsamo con ben 100mila euro vinti. Biglietti vincenti: . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Lotteria Italia, biglietti vincenti: ben 3 a Paderno, 1 a Limbiate. Vinti 100mila euro a Cinisello Leggi anche: Seconda categoria Lotteria Italia 2025-2026, i 30 biglietti vincenti: premi da 100mila euro Leggi anche: Lotteria Italia, i biglietti vincenti in diretta con l’estrazione e i premi per categoria: vinti 300mila euro a Auronzo di Cadore Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Affari Tuoi, Speciale 2025: orari e curiosità; Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti. Roma e provincia baciate dalla fortuna; Lotteria Italia 2026, primo premio da 5 milioni vinto a Roma; Lotteria Italia, ecco i biglietti vincenti. Il primo premio da cinque milioni a Roma, la fortuna bacia la Cap…. Lotteria Italia, i biglietti vincenti: Roma vince il biglietto da 5 milioni di euro. Premi a Ciampino, Nuoro, Albano Laziale e Reggio Emilia - È partito il conto alla rovescia per la Lotteria Italia che si concluderà stasera con l'estrazione dei biglietti vincenti trasmessa in tv su Rai 1. ilgazzettino.it

Lotteria Italia 2026: i biglietti vincenti di quarta categoria, l’elenco completo - Lotteria Italia 2026: i biglietti vincenti di quarta categoria, l’elenco completo. tpi.it

Lotteria Italia 2026: biglietti vincenti seconda categoria, l’elenco completo - Lotteria Italia 2026: biglietti vincenti seconda categoria, l'elenco completo dei vincitori dei premi | Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it

Lotteria Italia: incasso dei premi, tasse e vincite non riscosse. Cosa devono sapere i fortunati x.com

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2025 va al biglietto con la serie T270462 venduto a Roma. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie E 334755 venduto a Ciampino, Roma. Il terzo premio da 2 mili - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.