Lotteria Italia biglietti vincenti | ben 3 a Paderno 1 a Limbiate Vinti 100mila euro a Cinisello

Da ilnotiziario.net 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati annunciati i biglietti vincenti della Lotteria Italia, con premi che vanno da 5 milioni di euro a categorie da 20.000 euro. Tra le località interessate, Paderno Dugnano e Limbiate hanno visto assegnazioni di premi, mentre a Cinisello Balsamo è stato vinto un importo di 100.000 euro. La distribuzione dei premi evidenzia la partecipazione diffusa su tutto il territorio, con vincite significative in diverse città.

Sono stati estratti i biglietti della Lotteria Italia con le quattro categorie di premi che vanno dal fortunatissimo primo da 5 milioni di euro venduto a Roma fino a quelli della quarta categoria da 20mila euro ciascuno venduti a Paderno Dugnano e Limbiate, oltre che a Cinisello Balsamo con ben 100mila euro vinti. Biglietti vincenti: . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

