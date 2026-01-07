Lotteria Italia a Fiorenzuola venduto un biglietto da 50mila euro
Il 6 gennaio 2025, la città di Fiorenzuola entra nella lista dei vincitori della Lotteria Italia, con un biglietto venduto del valore di 50.000 euro. La notizia rappresenta un momento di attenzione per la comunità locale, che ora attende di conoscere i dettagli del premio e il fortunato possessore del biglietto vincente.
La dea bendata ha toccato anche Fiorenzuola. Nell'elenco delle estrazioni del 6 gennaio 2025 dei premi della Lotteria Italia figura infatti anche la capitale della Valdarda. Qui risulta venduto un biglietto vincente - di terza categoria - da 50mila euro. Si tratta del biglietto serie E 312271. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Lotteria Italia, la Dea bendata bacia Ferrara: venduto un biglietto vincente da 50mila euro
Leggi anche: Lotteria Italia: un biglietto da 50mila e uno da 20mila euro venduti nel Padovano
Emilia-Romagna, tutti i biglietti vincenti della Lotteria Italia: in regione il terzo premio da 2 milioni di euro; Lotteria Italia, ecco tutti i biglietti vincenti; Lotteria Italia 2025 2026, tutti i biglietti vincenti: l'elenco dei premi; Lotteria Italia 2025-2026, biglietti di terza categoria: premi da 50mila euro.
Lotteria Italia, a Fiorenzuola venduto un biglietto da 50mila euro - Nell'elenco delle estrazioni del 6 gennaio 2025 dei premi della Lotteria Italia figura infatti anche la capitale della Valdarda. ilpiacenza.it
Lotteria Italia, a Fiorenzuola - Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, ma pochi chilometri da Cremona, è stata baciata dalla fortuna della Lotteria Italia. cremonaoggi.it
Lotteria Italia 2025 2026, tutti i biglietti vincenti: l'elenco dei premi - La Lotteria Italia 2025 2026 premia la capitale: lì sono stati venduti tre dei primi cinque biglietti che si sono aggiudicati i premi più importanti, a partire da quello di 5 milioni d ... milanotoday.it
Lotteria di Natale: Acquista e Vinci Premi Esclusivi! #shorts
Quarta categoria Lotteria Italia 2025-2026, i 210 biglietti vincenti: premio di 20mila euro x.com
Lotteria Italia 2025-2026, i 210 biglietti vincenti: premio di 20mila euro - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.