Lotteria Italia | 9 biglietti vincenti nel Bresciano E un Comune ha vinto 2 volte

Nell’edizione 2025-2026 della Lotteria Italia, che ha registrato oltre 9,6 milioni di biglietti venduti, il Bresciano si distingue con nove premi vinti. Un particolare caso riguarda un Comune che ha ottenuto due vincite, evidenziando la partecipazione attiva della zona. Questa edizione si conferma come una delle più partecipate, portando attenzione sui premi distribuiti in tutta Italia e sul coinvolgimento delle comunità locali.

L'edizione 2025-2026 della Lotteria Italia – per la cronaca, da record: sono stati venduti più di 9,6 milioni di biglietti – sorride anche ai bresciani, con 9 premi complessivi. Nessuno di questi è milionario, ovvero di prima categoria: ma si contano un premio di seconda categoria (da 100mila.

