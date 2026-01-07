Lotteria Italia | 5 milioni di euro vinti a Roma tutti i biglietti vincenti

Nella recente estrazione della Lotteria Italia 2025, a Roma sono stati vinti complessivamente 5 milioni di euro, distribuiti tra diversi biglietti vincenti. In questo articolo troverai le serie fortunate e le istruzioni per riscuotere i premi. Restare informati sui numeri vincenti e sui passaggi necessari è importante per chi ha acquistato i biglietti e desidera conoscere i dettagli di questa estrazione.

5 milioni sono stati vinti a Roma: tanti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025. Qui di seguito le serie fortunate e la spiegazione sul come riscuotere il proprio premio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lotteria Italia: 5 milioni di euro vinti a Roma, tutti i biglietti vincenti Leggi anche: Lotteria Italia, estratti i biglietti vincenti: i numeri e tutti i premi. A Roma vinti 5 milioni Leggi anche: Lotteria Italia, i biglietti vincenti e i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria: vinti 5 milioni di euro a Roma La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Lotteria Italia, a Roma primo premio da 5 mln: ecco tutti i i biglietti vincenti; Lotteria Italia 2026, primo premio da 5 milioni vinto a Roma; Lotteria Italia 2026, l'estrazione dei biglietti vincenti in diretta | Primo premio da 5 milioni a Roma, ecco gli altri premi milionari. Quello da 300 mila euro ad Auronzo di Cadore; Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti. Roma e provincia baciate dalla fortuna. Lotteria Italia, il primo premio da 5 milioni sorride a Roma: a Savona e Imperia 2 biglietti da 100 mila euro - I premi di seconda categoria toccano due province ligure: i biglietti venduti a Castellaro (Imperia) e Carcare (Savona) ... ilsecoloxix.it

Lotteria Italia, i biglietti vincenti: Roma vince il biglietto da 5 milioni di euro. Premi a Ciampino, Nuoro, Albano Laziale e Reggio Emilia - È partito il conto alla rovescia per la Lotteria Italia che si concluderà stasera con l'estrazione dei biglietti vincenti trasmessa in tv su Rai 1. ilmessaggero.it

Lotteria Italia, pioggia di milioni su Roma e il Lazio: tutti i biglietti vincenti - Il primo premio da cinque milioni di euro è stato venduto nella capitale. corrieredellosport.it

Lotteria Italia 2026, tutti i biglietti vincenti x.com

Lotteria Italia: il vostro biglietto potrebbe valere 100, 50 o 20mila euro - Controllate qui se è vincente prima di buttarlo - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.