Lotteria Italia 5 milioni di euro a Roma nord Festa nel bar del biglietto vincente | Felici per il fortunato speriamo in un regalo

Una vincita di cinque milioni di euro è stata assegnata a un biglietto della Lotteria Italia acquistato a Roma Nord. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i clienti del bar dove è stato venduto il biglietto vincente, con alcuni commenti di speranza e felicità. La cerimonia di consegna del premio rappresenta un momento importante per il vincitore e la comunità locale.

Cinque milioni di euro. A tanto ammonta la cifra vinta da chi ha acquistato il biglietto della Lotteria Italia a cui è andato il primo premio. La dea della fortuna ha baciato Roma e in particolare il quadrante nord della città. Il biglietto vincente è stato venduto nel bar “Le 7 Meraviglie” di. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Lotteria Italia, 5 milioni di euro a Roma nord. Festa nel bar del biglietto vincente: “Felici per il fortunato, speriamo in un regalo” Leggi anche: Lotteria Italia, a Quattro Castella (Reggio Emilia) il biglietto vincente da 2 milioni di euro Leggi anche: Lotteria Italia 2026, prima estrazione: scopri il biglietto vincente da 300mila euro e dove si fa festa Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Lotteria Italia, a Roma primo premio da 5 mln: ecco tutti i biglietti vincenti; Lotteria Italia 2026, primo premio da 5 milioni vinto a Roma; Lotteria Italia 2026, l'estrazione dei biglietti vincenti in diretta | Primo premio da 5 milioni a Roma, ecco gli altri premi milionari. Quello da 300 mila euro ad Auronzo di Cadore; Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti. Roma e provincia baciate dalla fortuna. Lotteria Italia 2026, il primo premio da 5 milioni vinto a Roma: ecco tutti i biglietti vincenti - Ecco tutti i biglietti fortunati dall'estrazione dei premi di prima categoria ... ilfattoquotidiano.it

Lotteria Italia, tutti i biglietti vincenti: a Roma il premio da 5 milioni - L’estrazione è avvenuta la sera del 6 gennaio ed è stata annunciata in diretta durante Affari tuoi su Rai 1, condotto da Stefano De Martino. oggi.it

Lotteria Italia, il premio da 5 milioni di euro vinto a Roma - A Roma è finito il primo premio della Lotteria Italia 2025 da 5 milioni di euro, col tagliando T270462. msn.com

Lotteria Italia, vinti 50 mila euro a Marsala: in Sicilia premi per 330 mila euro #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Lotteria Italia 2026, tutti i biglietti vincenti x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.