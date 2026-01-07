Lotteria Italia 2026 venduto in un bar di Roma il biglietto vincente da 5 milioni | Spero si ricordi di me

Il primo premio della Lotteria Italia 2026, del valore di 5 milioni di euro, è stato venduto presso il bar “Le 7 Meraviglie” in via Cassia 664, a Roma. L’evento ha suscitato interesse tra i clienti e la comunità locale, che ora si interrogano sulla possibilità di ricevere notizie dal vincitore. Questa notizia conferma come le lotterie possano rappresentare un’occasione inattesa e significativa per chi acquista un biglietto.

Il primo premio della Lotteria Italia 2026, da ben 5 milioni di euro, è stato vinto a Roma, più precisamente nel bar "Le 7 Meraviglie" di via Cassia 664, nel nord della Capitale. Il titolare del locale, Daniele Ciavaglia, racconta il momento della scoperta: "Sono arrivato e i miei dipendenti ridevano. Quando me l'hanno detto subito non ci credevo". "Non ho idea di chi sia il vincitore, se un cliente abituale o qualcuno di passaggio, ma spero si ricordi di me e mi faccia un regalo – scherza Daniele – In ogni caso, spero che sia una persona che ne abbia realmente bisogno".

