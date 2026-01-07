Lotteria Italia 2026 tutti i biglietti vincenti Ad Ancona vinti 100mila euro

Ecco i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025-2026, estratti martedì 6 gennaio 2026. L'estrazione, che si svolge ogni anno nel giorno dell'Epifania, rappresenta un momento di tradizione e attesa per molti italiani. La Lotteria Italia rimane l’unica lotteria ufficiale ancora attiva nel nostro paese, offrendo l’opportunità di vincite significative, come i 100mila euro vinti ad Ancona.

Lotteria Italia 2025-2026, tutti i biglietti vincenti in diretta: su Affari Tuoi i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria. Primo premio vinto a Roma - Aggiornamento con i biglietti vincenti di prima categoria, primo premio vinto a Roma Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2025 va al biglietto con la ... ilmattino.it