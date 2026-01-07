Lotteria Italia 2026 pubblicato l’elenco completo dei biglietti vincenti

È stato pubblicato l’elenco completo dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026. Quest’anno, grazie a un incremento nelle vendite, sono stati estratti 301 tagliandi vincenti. Di seguito si trovano i numeri e le relative premiazioni, per permettere ai partecipanti di verificare facilmente la propria eventuale vincita.

Roma, 7 gennaio 2026 – Sono stati e stratti tutti i biglietti vincenti della Lotteria Italia. Nell’edizione di quest’anno, grazie all’aumento delle vendite dei tagliandi, ben 301 tagliandi sono risultati vincenti. Quattro le categorie di premio. Oltre alla prima categoria, con 5 premi milionari, ci sono – segnala Agimeg – 30 premi di seconda categoria da 100.000 euro, 60 premi di terza categoria da 50.000 euro e 210 premi di quarta categoria da 20.000 euro. A questi va aggiunto il premio speciale da 300.000 euro. A Roma il biglietto da 5 milioni. Il biglietto da 5 milioni di euro è stato venduto a Roma, che si conferma ancora una volta la città più amata dalla dea bendata per quanto riguarda la Lotteria Italia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

