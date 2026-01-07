Lotteria Italia 2026 premi | ecco i biglietti vincenti

I vincitori della Lotteria Italia 2026 sono stati annunciati durante la tradizionale estrazione dell’Epifania, trasmessa su Rai1 durante “Affari Tuoi”. I biglietti vincenti sono stati resi noti pubblicamente, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere i premi assegnati. Questa consueta comunicazione rappresenta un momento di attenzione e trasparenza per tutti coloro che hanno acquistato i biglietti in vista di questa importante iniziativa.

I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026 sono stati svelati, come di consueto, all'Epifania, nel corso della trasmissione di Rai1 ìAffari Tuoi'. Il primo premio, del valore di 5.000.000 di euro è stato venduto a Roma ed è il tagliando T270462. Il secondo premio da 2,5 milioni va invece al biglietto E334755 acquistato a Ciampino, in provincia di Roma. Il terzo da 2 milioni di euro va al biglietto L430243 comprato a Quattro Castella ( Reggio Emilia ). Il quarto premio da 1,5 milioni di euro se l'è aggiudicato, invece, il tagliando D019458 venduto a Jerzu, in provincia di Nuoro.

