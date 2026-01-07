Lotteria Italia 2026 Livorno brinda con i premi di quarta categoria | ecco i biglietti vincenti da 20mila euro

La Lotteria Italia 2026 ha premiato anche quest’anno diverse città italiane, tra cui Livorno. I vincitori della quarta categoria hanno ricevuto tre premi da 20.000 euro ciascuno, confermando la presenza di premi minori ma significativi. Di seguito, si presentano i dettagli dei biglietti vincenti estratti nella città, offrendo un quadro chiaro e preciso sui risultati di questa edizione.

Se è Roma capitale a recitare la parte del cannibale tra le vincite milionarie della Lotteria Italia 2025, Livorno si accontenta eccome dei premi minori portando a casa tre brindisi da ventimila euro ciascuno grazie ai tagliandi estratti nella quarta categoria.

